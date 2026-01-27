香港メディアの亜洲週刊はこのほど、バンコク近郊の3空港を結ぶ高速鉄道が、約6年前に建設主体が決まったにもかかわらず本格着工されていない状況を説明する記事を発表した。主たる原因は政局の混迷であり、2月の総選挙の結果によっては、急速な進展を見せる可能性があるという。タイの3空港間高速鉄道とは、バンコクのドンムアン空港とスワンナプーム空港、さらにラヨーン県のウタパオ空港を結ぶ路線で、総延長は220キロだ。中国