選手に続き、監督も退団することになるようだ。近年はマイケル・オリーセ、エベレチ・エゼと主力選手をビッグクラブに送り出してきたクリスタル・パレス。イングランド代表DFであるマーク・グエイは今冬の移籍市場でマンチェスター・シティ入りが濃厚となっており、指揮官であるオリヴァー・グラスナー監督は同選手がプレミアリーグ第22節サンダーランド戦に出場しないことを明言した。さらにグラスナー監督は自身の去就についても