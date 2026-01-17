選手に続き、監督も退団することになるようだ。



近年はマイケル・オリーセ、エベレチ・エゼと主力選手をビッグクラブに送り出してきたクリスタル・パレス。イングランド代表DFであるマーク・グエイは今冬の移籍市場でマンチェスター・シティ入りが濃厚となっており、指揮官であるオリヴァー・グラスナー監督は同選手がプレミアリーグ第22節サンダーランド戦に出場しないことを明言した。





さらにグラスナー監督は自身の去就についても言及。クラブとの契約を更新せず、今季限りでクラブを離れることになるようだ。『BBC』が伝えている。「(去就について)数カ月前に決定は下されていた。10月の代表ウィーク中にスティーブ(・パリッシュ)と話したんだ」「私たちは長い話し合いを重ね、私は新契約にサインしないと決めた。当時、この件は2人だけの秘密にしておくことが最善だと考え、これまで明かすことはなかった。ただ、今は状況を明確にすることが重要なんだ」そんなグラスナー監督の退団により、マンチェスター・ユナイテッドが夏の招聘に動いていると『Mirror』が伝えている。同クラブは同じく3バックを採用するルベン・アモリム前監督を解任しており、夏に新監督と契約できる機会を探している。