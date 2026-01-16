記者会見する千葉大病院の飯沼智久講師（左）ら＝16日午後、文科省千葉大病院は16日、がんを攻撃する免疫細胞「ナチュラルキラーT（NKT）細胞」を人工多能性幹細胞（iPS細胞）からつくり、頭頸部がん患者に投与する臨床試験（治験）で、8人のうち2人の腫瘍が縮小したと発表した。別の3人は増大が抑えられたとしている。iPS細胞由来の免疫細胞で、一定の腫瘍抑制効果が示されたのは国内初という。治験は安全性を確かめる第1相試