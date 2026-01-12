寒い季節になると食べたくなるのが、ほっこり温まるシチューですよね。定番のビーフやクリームはもちろん、魚介や豆乳を使ったアレンジシチューまで、バリエーション豊富に楽しめます。今回は、E・レシピで特に人気の高いシチューレシピTOP3をご紹介します！■【人気レシピNo.1】赤ワインでお店級の味わい!絶品ビーフシチュー堂々の第1位は、赤ワインたっぷりで煮込んだ本格ビーフシチューです。牛肉を赤ワインに漬け込んでから煮