【ニューヨーク＝山本貴徳】国連のアントニオ・グテレス事務総長は８日、米国のトランプ政権が複数の国連機関からの脱退を決めたことについて、「遺憾だ」と表明した。ステファン・ドゥジャリク報道官を通じて発表した。声明では、国連の通常予算と国連平和維持活動（ＰＫＯ）予算の分担金の支払いについて「米国を含むすべての加盟国にとって国連憲章に基づく法的義務だ」と強調し、滞納分を支払うよう求めた。一方、ドゥジ