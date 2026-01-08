Image: OpenAI/YouTube 2026年1月7日に「ChatGPT Health」という新機能が発表されました。健康アプリ（iPhoneに標準搭載されている「ヘルスケア」など）のデータをChatGPTに共有すると、それに関連したアドバイスがもらえるというもの。ChatGPT内に医師監修の「AI健康管理ルーム」ができる感じです。Web・iOS版でウェイティングリスト登録後に利用可能になるという状態でまだ試せてはいない