友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？ 今回、Ray WEB編集部は友だちとのケンカについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公は同じアイドルグループを推している、オタ友のりこちゃんと一緒にコンサートへ行くことに。たまたまステージから近い席を当てた2人は、推しからファンサをもらおうと頑張ります。しかし、推しに