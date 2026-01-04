タレント、女優の新谷姫加（27）が3日、X（旧ツイッター）を更新。AIを使って写真を加工するなどの行為に対し、怒りをあらわにした。新谷は「Grokで'水着にして'とか言って人の写真を勝手に裸にしたりするの気持ち悪すぎる、絶対にやめて、てかやっていいもんなの？むかつく、子供にやってる人も出てきてる、本当にやめなさい。駆逐してやりたい」と記し、最近SNS上で問題化している、AIを使って勝手に女性の写真を露出の多いもの