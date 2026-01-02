ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 長澤まさみ結婚の舞台裏 福永壮志監督とはどこで知り合った？ 長澤まさみ 芸能人の結婚 ゴシップ エンタメ・芸能ニュース 日刊ゲンダイDIGITAL 長澤まさみ結婚の舞台裏 福永壮志監督とはどこで知り合った？ 2026年1月2日 11時35分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 1日に東宝芸能の公式サイトで、長澤まさみの結婚が発表された 「極秘交際」などと一部で報じられたが、いずれも憶測の範囲だと関係者 監督と女優という関係で仕事をしたこともなければ匂わせも皆無だったそう 記事を読む おすすめ記事 3歳男児が9階から転落し死亡 両親が初詣に出掛けている間にベランダから転落したか 東京・新宿区 2026年1月1日 11時56分 吉岡里帆 “誤字”の離婚報道に言及「結婚していないと思っていたのですが先に離婚報道が」 2026年1月1日 22時50分 インドの騒ぎ、原因は「放尿」 ガンジス川で日本人ら 2026年1月1日 16時13分 俺を甘やかした責任とれよ！…晩婚夫婦の34歳ニート息子、新年早々に信じがたい暴言。清掃パートで支え続ける「年金17万円・75歳母」が書き換えた〈0円の遺言書〉【FPが解説】 2026年1月1日 10時45分 「これアリ？」ちゃんみなの股広げる紅白演出が波紋 「あのギリギリが彼女らしさ」評価する声も 2026年1月1日 14時23分