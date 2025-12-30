「まずは傾聴」「権限移譲が大事」……。世に溢れるマネジメント論を実践しているのに、なぜかチームが疲弊していく。その原因は、部下の「心理的リソース」の変化を見落としているからかもしれません。人の状態は、スマホのバッテリーのように日々刻々と変化します。同じ部下であっても、「心理的リソース」が満たされているときと、消耗しているときでは、対応策は異なります。この記事では、新刊『なぜ、あなたのチームは疲れて