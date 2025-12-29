アニメ『ワンパンマン』第3期第2クール2027年放送決定！ティザービジュアル＆特報が発表され、アニメ10周年記念「ワンパンマン展」ウルトラティザービジュアル＆会期ほか詳細情報も公開された。☆公開されたビジュアルなど関連画像をチェック！（写真6点）＞＞＞WEBコミック界のカリスマ・ONE（『モブサイコ100』）とジャンプ最強遺伝子・村田雄介（『アイシールド21』）の超強力タッグで『となりのヤングジャンプ』（集英社）に