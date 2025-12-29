交流サイト（SNS）に毎日のように派手な日常を投稿し、「財閥2世」を自称していた中国人の女が実際には知人をだまし巨額を奪った詐欺犯だった事実が明らかになった。中国メディアなどによると上海警察は最近この女を詐欺疑惑で拘束した。女は自身を信託会社幹部で投資専門家だとだまし知人から総額1300万元（約2億8879万円）を詐取した容疑を受けている。この金は1年ですべて使い果たしたという。事件は2024年10月に遡る。女は被害