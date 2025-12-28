車の購入を検討する際、多くの人がメーカーごとの特徴やモデルを比較します。ブランドの信頼性やデザイン、走行性能、燃費、価格帯など、選択のポイントはさまざまです。All About ニュース編集部は、全国10〜60代の男女250人を対象に、「次に購入したい」と思うマツダの車について調査を実施しました。その結果をランキング形式でご紹介します！※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであ