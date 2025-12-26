甚大な被害が出た香港の高層住宅火災から、26日で1カ月です。家を失った被災者は、新たな危機に直面しています。11月26日、香港の高層住宅で発生した火災は7棟に燃え広がり、161人が死亡、2000世帯近くが自宅を失いました。サム・ソーさんも、我が家を失ったひとりです。サム・ソーさん：（自宅は）あそこでした。まだ竹の足場が残っているところ。子どもが成長し、毎年の誕生日も友達を呼んでこの家で祝いました。ソーさんは22日