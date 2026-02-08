2026年１月の青森での大雪災害についてNHKは「受信料の免除について」といった資料を発表した。被災者が２カ月間、NHKの支払いを免除されるというものだが、元NHK党秘書でコラムニストの村上ゆかり氏は「免除されるためには受信契約者から免除申請をする必要がある。これでは高齢者、独居者、障害のある人、避難生活中の人ほど不利になる」と指摘する。また「マスメディアの立場でありながら、この自らの制度の欠陥には気づかない