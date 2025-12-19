「ゾンちゅう〜ゾンビJKはゲーム配信中〜」1巻が12月26日に発売MANGA Watch

「ゾンちゅう〜ゾンビJKはゲーム配信中〜」1巻が12月26日に発売

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 「ゾンちゅう〜ゾンビJKはゲーム配信中〜」の1巻が26日に発売される
  • 美少女モンスターたちのかわいい日常が描かれている
  • 「ゾンちゅう」メンバーからの寄せ書きメッセージも収録されている
記事を読む

おすすめ記事

  • はま寿司、タッチパネル声優に堀川りょう　ベジータ声と寿司が楽しめる世界線
    はま寿司、タッチパネル声優に堀川りょう　ベジータ声と寿司が楽しめる世界線 2025年12月20日 10時11分
  • 福山雅治＆大泉洋、スター扱い一切ナシの過酷旅にぼやき連発「えらい目に…」
    福山雅治＆大泉洋、スター扱い一切ナシの過酷旅にぼやき連発「えらい目に…」 2025年12月20日 12時0分
  • 　「北方謙三　水滸伝」の主題歌を担当するＭＩＳＩＡ©リズメディア
    ＭＩＳＩＡ「やまとなでしこ」で演出家だった監督と２６年ぶりタッグ　新曲がドラマ「北方謙三　水滸伝」主題歌に 2025年12月22日 7時0分
  • 「日本駆け込み寺」再建を託された26歳の重圧に衝撃…岡崎紗絵が見た「並大抵ではない覚悟」
    「日本駆け込み寺」再建を託された26歳の重圧に衝撃…岡崎紗絵が見た「並大抵ではない覚悟」 2025年12月20日 18時0分
  • [写真]=須田康暉
    水町泰杜が対戦相手の主将・宮浦健人に宣戦布告！？「正直、負ける気はしないんですけど」【オールスター会見】 2025年12月19日 16時8分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. ぐるナイ・ゴチ 3人のクビが決定
    2. 2. イマーシブ・フォート営業終了へ
    3. 3. 津田の返しにまさかの感動の声
    4. 4. 急に「相席」求められ…実はSOS?
    5. 5. 宮崎麗果氏 1億5000万円を脱税か
    6. 6. ラブホ密会 市役所NGな理由説明
    7. 7. 看護師が臓器の写真をSNSに投稿　手術室にタブレット持ち込み撮影　大垣市民病院
    8. 8. ゴチ6回目残留「強すぎ！」の声
    9. 9. 母子4人死亡 近隣住民が聞いた声
    10. 10. 優里 クリスマスに緊急搬送
    1. 11. ゴチ無念のクビ 涙浮かべ叫ぶ
    2. 12. はんにゃ川島と離婚後にキッパリ
    3. 13. 紅白の「追加発表」連発に賛否
    4. 14. 母子と男性死亡 生存を装ったか
    5. 15. SASUKE あと1秒で完全制覇逃す
    6. 16. スパイ呼ばわりに岡田克也氏警告
    7. 17. 米倉涼子 報道後の沈黙突然破る
    8. 18. コールドスリープ直前に新曲配信
    9. 19. 漫画家・魚喃キリコさんが死去
    10. 20. 木瀬部屋で力士が暴力 師匠処分
    1. 1. 看護師が臓器の写真をSNSに投稿　手術室にタブレット持ち込み撮影　大垣市民病院
    2. 2. 母子4人死亡 近隣住民が聞いた声
    3. 3. ラブホ密会 市役所NGな理由説明
    4. 4. スパイ呼ばわりに岡田克也氏警告
    5. 5. 母子と男性死亡 生存を装ったか
    6. 6. 未婚アラサー女子量産されるワケ
    7. 7. ポルシェ事故「268km」自覚なし
    8. 8. 小川氏と2人きり宿泊 新たに判明
    9. 9. 田中真紀子氏、首相に毒舌全開
    10. 10. 「3人で性行為」指示役逮捕か
    1. 11. 男性遺体 生存を装うメッセージ?
    2. 12. 母子死亡事件「相当ややこしい」
    3. 13. コミケのルールに抵触? 参加中止
    4. 14. ラブホ選んだ理由 小川氏が説明
    5. 15. 悠仁さま 新年祝賀の儀に出席へ
    6. 16. 上皇さま92歳に 歴代最長寿
    7. 17. キムチに虫か SNS投稿の結論報告
    8. 18. サウナ死亡 こじ開けようとした?
    9. 19. 真犯人は別人? 王将射殺の黒幕か
    10. 20. 黒いタピオカで個人情報を特定
    1. 1. 真冬に孤独死 シンママの悲劇
    2. 2. 何が便利？「温度調節ケトル」
    3. 3. TBS常務の不正 内部通報で発覚
    4. 4. お相手は 佳子さまの回答痺れる
    5. 5. 内閣府の動画 科学的裏付けない
    6. 6. 秋篠宮さま「疑い」晴れないワケ
    7. 7. サウナ事故 店オーナー未だ沈黙
    8. 8. 3選出馬に意欲にじませ　沖縄知事、来秋任期満了
    9. 9. 政治資金収入、過去最低に　全国24年、パーティー半減
    10. 10. 「自殺ない社会を」加藤氏に批判
    1. 11. 対中関係巡り日本の国益と名誉を守ると首相
    2. 12. 首相、東証の大納会出席へ
    3. 13. 首相、年明け解散は見送りの公算　通常国会、1月23日召集
    4. 14. 【独自】内閣府、裏付けない動画を公開　SNSで批判受け削除
    5. 15. 心霊系イベ団体 代表の重体報告
    6. 16. 「死んでしまえ」田原氏に騒然
    7. 17. プリウスは犬用 信じられぬ生活
    8. 18. 小野田氏会見 記者ヒートアップ
    9. 19. 高校 バリ島集団窃盗の続報報告
    10. 20. 首相、現職の馳氏へ推薦証　来年の石川県知事選
    1. 1. 食べているサバの半分以上が諾産
    2. 2. 子が学校で差別「チャイナ」呼び
    3. 3. 科学者ら「デニソワ人」の頭蓋骨
    4. 4. 義母と婿 常軌を逸した不貞行為
    5. 5. 外国人 初しゃぶしゃぶの感想は?
    6. 6. 日本離れたくない 母国への恐怖
    7. 7. 正恩氏父娘様子に「おぞましい」
    8. 8. サンタがそりで韓国上空を飛ぶ
    9. 9. 日本への団体旅行を6割減指示 中
    10. 10. 米宝くじで2830億円 史上2番目
    1. 11. 台湾最大の駅 地下に謎のエリア
    2. 12. 中国メディア 台湾訪問をけん制
    3. 13. 宇宙の植民地作る? 根本的な疑問
    4. 14. 韓俳優ムン・サンミン 日本X開設
    5. 15. 雪の動物園でパンダが元気いっぱい　中国・瀋陽市
    6. 16. 「最も危険な逃亡犯」リストに
    7. 17. 「6割にまで減少を」中国が指示
    8. 18. 米最大規模の熱 観測した画像
    9. 19. トランプ大統領 サンタを追跡
    10. 20. 中国国防部、日本の軍国主義復活阻止を呼びかけ
    1. 1. イマーシブ・フォート営業終了へ
    2. 2. 生成AI 社員0で利益1億狙える
    3. 3. 絶対寝過ごしたくない駅がやばい
    4. 4. 生成AIで同級生を裸に 過去最多
    5. 5. 工場勤務 すぐ辞める人の特徴
    6. 6. 12/26〜1/4で唯一空いている日
    7. 7. 賞与「不支給」企業の裏事情
    8. 8. 今年の年末調整は何が変わる?
    9. 9. 60歳から警備員の仕事 きつい?
    10. 10. 「年金制度改正法」の節税効果
    1. 11. 時速6500キロの「サンタ」出現
    2. 12. 長瀬は謳歌&山口氏は驚愕の年収?
    3. 13. スマホ中毒の親 子はバカになる?
    4. 14. Xmas前夜 Uber配達員の苦悩
    5. 15. ケンタ ランチ限定550円を追加へ
    6. 16. ホテルのミニバー 有料なのか
    7. 17. 「無能」と認定されるプロセス
    8. 18. 1泊5000円に? 信じられない安値
    9. 19. 高校生の娘 私立大学進学は可能?
    10. 20. 「芸能人ならでは」の支出19万円
    1. 1. Xiaomi 17 Ultraは15万5000円
    2. 2. 「GeminiがGPT超えの成長」指摘
    3. 3. iPadOS 26では新たなウインドウ
    4. 4. Xmas前に独身偽装 名も年齢も嘘
    5. 5. au iPhone16の価格を値下げ
    6. 6. iPhone 18にイメージセンサーか
    7. 7. 電池不要で「音ゲー」の楽しさを増幅。スマホ・タブレット向け「リズムPADコントローラー」
    8. 8. お風呂剃り派に朗報です。ブラウンの防水「シリーズ9」が洗浄機付きでこの価格
    9. 9. サムスン 公式ストアを開店
    10. 10. スマートグラスを買うのはまだ待ったほうがいい？ RayNeo X3 Proを試して感じた物足りなさ
    1. 11. 木星の巨大な斑点 NASAが公開
    2. 12. ヤマダ RORO洗濯機用給水ホース
    3. 13. 重い・洗うの面倒、から解放。羽みたいに軽い折りたたみフライパン
    4. 14. 床にWi-Fiルーターを置くと電波が届かない!　解決策は、正しい置き方と全方向に対応した新型Wi-Fiルーター
    5. 15. 雨や霧でも視界スッキリのフルHD 自動車用暗視モニター「Lanmodo NVS Vast Pro」予約販売開始　ドラレコ機能も
    6. 16. 地球に落下する天体は、衝突より「爆発」のほうが破壊的な脅威になる
    7. 17. 未発表の次期スタンダードスマホ「OPPO Reno15 A」のメーカー版「CPH2801」がGoogle Play対応製品に登録！SoCは据え置きに
    8. 18. 満をじしてApple Watch登場！これまでのスマートウォッチとの違いとは？
    9. 19. 【実売速報】Apple、Huaweiがランキング独占！ タブレット端末　売れ筋TOP10
    10. 20. エーデルクローンのDSLR用ポケットシリーズ、200ドル以下のラインアップ。3輪スケーターから20センチスライダーまで
    1. 1. 木瀬部屋で力士が暴力 師匠処分
    2. 2. まさかドウデュースが…突然発表
    3. 3. 有馬記念で悲報 ファンから悲鳴
    4. 4. 井上尚弥「100%ない」と言い切る
    5. 5. イチロー氏 3度の月間打率4割超
    6. 6. ベリンジャーに4億ドル要求 波紋
    7. 7. 本田圭佑 元日本代表に言及
    8. 8. 大谷と真美子さん見た デートか
    9. 9. 巨人と契約 1年のつもりだった
    10. 10. BD前にくも膜下→妻が第3子妊娠
    1. 11. 今度はヤ軍か 放出説にウンザリ
    2. 12. 引退ド軍レジェンド 近影に反響
    3. 13. 年末のビッグな配当の使者 G1へ
    4. 14. 人気馬がまさかの除外 落胆の声
    5. 15. 松木玖生に「居場所はない」解説
    6. 16. 走って走って走ってまいります
    7. 17. 有原航平 6年ぶり古巣復帰へ
    8. 18. 村上宗隆の三振「解決策ある」
    9. 19. 相撲協会 木瀬部屋で暴力問題
    10. 20. 「自分の良さをわかってもらえていない」ドイツ古豪の日本代表FWがこぼした本音「まだ信頼感が…」【現地発】
    1. 1. ぐるナイ・ゴチ 3人のクビが決定
    2. 2. 津田の返しにまさかの感動の声
    3. 3. 宮崎麗果氏 1億5000万円を脱税か
    4. 4. ゴチ6回目残留「強すぎ！」の声
    5. 5. 優里 クリスマスに緊急搬送
    6. 6. ゴチ無念のクビ 涙浮かべ叫ぶ
    7. 7. はんにゃ川島と離婚後にキッパリ
    8. 8. 紅白の「追加発表」連発に賛否
    9. 9. SASUKE あと1秒で完全制覇逃す
    10. 10. 米倉涼子 報道後の沈黙突然破る
    1. 11. コールドスリープ直前に新曲配信
    2. 12. 漫画家・魚喃キリコさんが死去
    3. 13. 水ダウエンドロールに不可解な名
    4. 14. 「学マス」元日にテレビ初放送
    5. 15. にゃんこスター スーパー3助離婚
    6. 16. 「S氏」愛さんに無利息で3億円か
    7. 17. くら寿司 シナモロールとコラボ
    8. 18. ごみ清掃芸人がXmasに感激 反響
    9. 19. 離婚時の財産 ヒカルの6月の宣言
    10. 20. 土屋アンナ 実母の死去を報告
    1. 1. NHK 公共放送なのに商行為か
    2. 2. 「可哀想」と言われ…51歳で婚活
    3. 3. 40代OLのリアルな洋服事情
    4. 4. 資産1千万 年末年始行かない場所
    5. 5. 祖父母の「悪口」見逃すな 警鐘
    6. 6. 「話通じない」義母の迷惑行動
    7. 7. キムタク着用服 夫に着せてみた
    8. 8. UNIQLOカシミヤ4年ぶり購入 理由
    9. 9. 「ちいかわ」コラボ冬企画第2弾
    10. 10. 派手すぎないのにオシャレなヘア
    1. 11. 「こりゃ完全アウトだわ…」義母のトンデモ行動を目撃！ この同居うまくいく!?
    2. 12. マック「ドラクエバーガー」発売
    3. 13. たこ焼きの具「変わり種」1位は
    4. 14. 周囲を振り回すOL 正体は?
    5. 15. 軽くてお洒落 しまむら購入品
    6. 16. 日常に寄り添うコスメブランド
    7. 17. 岡本翔子の今週の12星座占い｜8/16~8/22
    8. 18. スタバ「食べる価値あり」新作
    9. 19. 1枚で着映え しまむらセーター
    10. 20. UNOVE初売りで叶える美髪習慣♡豪華福袋がQoo10に登場