日常に寄り添いながら、自分らしさを肯定してくれるコスメブランド「iromikke」から、この冬を心地よく彩る新作コレクションが登場しました。テーマは「自在に描ける×とろける」。メイクが苦手な日も、気分を変えたい日も、そっと背中を押してくれる2アイテムがラインナップします。使いやすさと感性を両立した新しいメイク体験で、いつもの毎日に小さなときめきをプラスしてみて♡ 描く動作が心地よい三角プリズム