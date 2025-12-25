冬の毎日を彩るiromikke新作コスメ♪描く×とろける新感覚

日常に寄り添いながら、自分らしさを肯定してくれるコスメブランド「iromikke」から、この冬を心地よく彩る新作コレクションが登場しました。テーマは「自在に描ける×とろける」。メイクが苦手な日も、気分を変えたい日も、そっと背中を押してくれる2アイテムがラインナップします。使いやすさと感性を両立した新しいメイク体験で、いつもの毎日に小さなときめきをプラスしてみて♡

描く動作が心地よい三角プリズム

三角プリズムライナーは、親指・人差し指・中指に自然にフィットする三角軸フォルムが特徴。鉛筆のような安定感で、手元がブレにくく、思い通りのラインを描けます。

0.1mmのコシのある極細筆がまつげの隙間や目尻にもスッと入り込み、繊細なアイメイクをサポート。ウォータープルーフ処方でにじみにくく、落ちにくいのも嬉しいポイントです。

影ブラウンと影ピンクの影ライナー2色を使えば、涙袋や二重ラインの陰影メイクも簡単に完成します。

価格:770円(税込)

カラー:全6色(ジェットブラック／ブラウンブラック／ブラウン／グレージュ／影ブラウン／影ピンク)

OTEGALUNで楽しむ冬の指先♡初のマグネットカラーが登場

生チョコ質感のムースグロウ肌

価格:1,100円(税込)



ムースグロウファンデは、体温でとろけるムース処方を採用した新感覚ファンデーション。生チョコのようにやわらかく伸び、粉っぽさを感じさせず肌に密着します。

二次元フレーク状パウダーと三次元ボールパウダーを組み合わせたWレイヤーパウダー技術により、毛穴や赤み、クマ、ニキビ跡まで自然にカバー。

12時間の持続試験でもヨレや粉浮きが少なく、透明感のあるツヤ肌をキープします。

さらにCICA※・ナイアシンアミド・ヒアルロン酸Na・アボカド油を配合し、メイクしながらスキンケアも叶えます。

カラー:全3色(C10ピンクベージュ／W10ライトウォーム／W20ナチュラルウォーム)

発売日:三角プリズムライナー11月28日/ムースグロウファンデ12月8日

販売場所:全国のドン・キホーテ店舗(一部店舗を除く)および順次オンラインストア

※ツボクサ花/葉/茎エキス

冬の毎日に寄り添うLifewearコスメ♡

「iromikke」は、“私の毎日を彩る、Lifewearコスメ”として、共感・発見・信頼を大切にするブランド。

この冬の新作は、描く楽しさと肌に触れる心地よさを同時に叶え、メイク時間そのものを前向きなひとときへと変えてくれます。

三角プリズムライナーは11月28日、ムースグロウファンデは12月8日より全国のドン・キホーテ店舗(一部除く)および順次公式オンラインストアで販売中。

今の自分を肯定しながら、なりたい自分に近づく冬メイクを楽しんでみて♪