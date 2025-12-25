日本の国会議員が相次いで台湾を訪問していることについて、中国メディアは「中国の反撃に向けた決意を見くびるべきではない」とする記事を掲載し、さらなる対抗措置をとる可能性を示唆しました。中国国営メディアは25日、日本の国会議員が台湾を訪問していることについて、「中国の内政に干渉しようとするいかなる行為も断固たる反撃に直面する」とけん制しました。今月15日、中国外務省が台湾の内閣に相当する行政院の顧問に就任