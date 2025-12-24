出産を控えていると不安な気持ちがあり、旦那さんに近くにいてほしいと思うものかもしれません。でも旦那さんは仕事をしていますから、どうしてもずらせない出張など、家を留守にすることもあるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。『出産予定日まであと2週間です。いつ産まれてもおかしくないのに、旦那は家庭より仕事を優先して出張を選んだ。会社にもお願いしたけれど、「責任ある立場だか