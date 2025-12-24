＜旦那よ、見捨てるな＞臨月なのに出張に行くのが切ない…悩める妊婦さんへの新しい視点
出産を控えていると不安な気持ちがあり、旦那さんに近くにいてほしいと思うものかもしれません。でも旦那さんは仕事をしていますから、どうしてもずらせない出張など、家を留守にすることもあるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。
『出産予定日まであと2週間です。いつ産まれてもおかしくないのに、旦那は家庭より仕事を優先して出張を選んだ。会社にもお願いしたけれど、「責任ある立場だから」と。夫婦ってなんなんだろう……』
旦那さんの出張は仕方ない。子育てにもお金は必要
『状況にもよると思うよ？ その出張で昇進がかかっていたり、深刻な人員不足だったり。それだったら仕事を選んでも仕方ないと思う』
『うちもそんな感じだったよ。旦那からも「お産を優先したいけれど、子どもを育てていくためには仕事も大切」と相談されていたから。私もずっと働けるならいいけれど、わからないからね』
『仕事なら仕方ないよね。お金を稼がないと家族は守れないよ』
旦那さんは職場で責任ある立場にいる人ですから、出張を断るわけにはいかなかったのでしょう。もし断ると今後の昇進などにも関わるかもしれません。それに子どもが産まれたら、この先ずっとお金がかかります。家族を守るためにも、旦那さんは厳しい決断をしたのではないでしょうか。
出産時、旦那さんがいてもあまり役に立たなかった例も…？
『産気づいたときに病院に行く手段があるなら、旦那はいなくても大丈夫。足りなくなったものを買うにはちょっと不便だけれど、ネット通販もあるし、なんとかなる。大丈夫』
『気持ちはわかるけれど、旦那さんがいなくても産めるよ。逆に、いても実際役に立たないよ。助産師さんのほうが余程頼りになる』
出産時に旦那さんがいてくれた方が心強いですし、もし何か足りないものがあってもすぐに買ってきてもらえます｡でも、いざ出産となれば結局産むのは投稿者さん。助産師さんもいますから、旦那さんの出番はほぼないとの意見もあります。むしろ、妊婦さんが痛みに耐えているときにスマホを見られたり、寝られたりしても、それはそれで嫌なものでしょう。
一緒にいられなくても、寄り添いがほしい
『実際は旦那はいてもいなくてもどちらでもいいけれど、言い方や態度だよね。子どもが産まれても無関心そうで不安だよね』
旦那さんが妻の出産よりも出張を選んだことで、投稿者さんは今後への不安を感じたのではないでしょうか。家族にとって大切な予定があったとしても、仕事を優先するのではないか、子育てに無関心で仕事ばかりになるのではないか、と。旦那さんがそうなってしまうことへの心配もあり、辛い気持ちがより大きくなってしまったのかもしれません。
出産後の家事育児の分担。今から決めておいたほうがいい
『出産後も同じようなことがたくさんあると思う。投稿者さんが今後働く予定があるとしても、旦那さんは子育てに協力しないかもしれない。家事や子育ての分担は、きちんと決めた方がいいよ』
『子どもが産まれたら今後2人でどう育てていくか、ちゃんと話し合わないとね。感情的にならずに時間とお金とお互いの体力と気力のキャパなど、現実的な問題を』
子どもが産まれたらすぐに子育てが始まります。旦那さんは育休を取るのかもしれませんが、その後も子育ては続きますね。加えて家事もありますし、もしかしたら投稿者さんも仕事に復帰するかもしれません。家事や育児を分担して行うことになるでしょうから、早い段階で旦那さんと話し合っておく必要がありそうですね。
その他にもこれから2人で決めていくことはたくさん出てくるでしょう。旦那さんに仕事があり、責任ある立場にあるのも理解はできますが、子どもが産まれる以上、家族のこともきちんと考えてほしい気持ちを早い段階で伝えることが大切かもしれませんね。