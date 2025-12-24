タレント江頭2:50（60）が24日までに自身のYouTubeチャンネル「エガちゃんねるEGA−CHANNEL」を更新。かつて「心の病気」になったことを初告白した。今回の動画で江頭はナインティナインの2人と、自宅で酒を飲みつつトーク。その中で唐突に「今だから俺言うけど…岡村（隆史）と俺、同じ病気だったのよ」と告白した。そして画面には「江頭と岡村が悩まされた『心の病気』」というテロップが表示された。岡村は10年6月から5カ月間休