キムチは朝鮮半島の代表的な発酵食品であり、白菜などの野菜を塩や唐辛子、魚介の塩辛などで漬け込んだものです。日本でもご飯のお供として人気の高いキムチが、免疫システムをブーストする可能性があるとの研究結果が報告されました。Single-cell RNA sequencing reveals that kimchi dietary intervention modulates human antigen-presenting and CD4⁺ T cells | npj Science of Foodhttps://www.nature.com/articles/s41