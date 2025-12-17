17日午前、鹿児島県の種子島宇宙センターで予定されていたH3ロケット8号機の打ち上げが、直前で中止されました。発射場の設備に異常が確認されたということです。H3ロケット8号機は、17日午前11時11分に種子島宇宙センターから打ち上げられる予定でした。しかし、打ち上げの17秒ほど前でカウントダウンが停止。JAXAは会見を開き、発射台の下の噴射煙が抜ける道を高温から守るため冷却水を注水する設備で、異常が確認されたと説明し