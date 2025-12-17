自宅にあると便利なホワイトボード。購入しなくても「あるもの」で代用できる！▶▶【画像で確認】クリアホルダーの意外すぎる使い方買う物や行事の日時など「思い出せない！」という経験がある方も多いのではないでしょうか？そんなお悩みを解決するのが、クリアホルダーを使って作る、即席ホワイトボードなんです。メモやメッセージなど、手軽に使えて大活躍間違いなし！SNSで「思いついた人天才」「便利すぎる」と話