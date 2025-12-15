「BCNランキング」2025年12月1日〜7日の日次集計データ・東京圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Redmi Note 14 Pro 5G 256GB（Xiaomi）2位arrows We2 FCG02（FCNT）3位AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）4位Galaxy S25(SoftBank)（SAMSUNG）5位Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）6位Pixel 9a 128GB(au)（Google）7位