4つの吉日が重なる“スーパーラッキーデー”となる12月21日に向け、フェンディから2026年春夏プレコレクションのスモールレザーグッズが登場します。ウィメンズでは高級カーフレザーを用いた人気ラインや新色が加わり、メンズでは遊び心あふれるマルチカラープリントがお目見え。財布やカードケースなど、日常に寄り添うアイテムだからこそ、特別な日の新調に