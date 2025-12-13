フェンディの新作スモールレザーが登場♡最強開運日に迎えたい春夏アイテム

4つの吉日が重なる“スーパーラッキーデー”となる12月21日に向け、フェンディから2026年春夏プレコレクションのスモールレザーグッズが登場します。ウィメンズでは高級カーフレザーを用いた人気ラインや新色が加わり、メンズでは遊び心あふれるマルチカラープリントがお目見え。財布やカードケースなど、日常に寄り添うアイテムだからこそ、特別な日の新調にぴったりです♡自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにも選びたくなる新作ラインナップをご紹介します。

爽やかなブルーが光る「ピーカブー」

ウィメンズの注目は、メゾンのクラフツマンシップが息づく「ピーカブー」シリーズ。最高級カーフレザー「クオイオローマ」を使用し、丁寧に施されたマクロステッチの美しさが際立ちます。

今回春夏らしいブルーが仲間入りし、長財布（145,200円/H8.5W20D2cm）、ジップアラウンド財布（90,200円/H8W13D2cm）、三つ折り財布（107,800円/H8W10D3cm）に加え、キーリング付きカードケース（90,200円/H7.5W13D3cm）が新登場。

機能性も備えた魅力的なラインです。

hide×ZOZOTOWNの限定アイテム登場♡伝説を纏う全10型コラボ

大人の個性を引き立てる「FFダイヤモンド」

ダイアゴナルに施されたアイコニックな「FF」ロゴが目を引く「FFダイヤモンド」もライン豊富。

ラグジュアリーなカーフレザーに、春夏プレコレクションのブルーとブラウンを組み合わせた大胆なカラーブロックが印象的です。

チェーン付き長財布（132,000円/H9.5W19D3.5cm）、ジップアラウンド財布（82,500円/H8W13D2cm）、長財布（124,300円/H8.5W20D2cm）、三つ折り財布（85,800円/H8W10D4cm）と揃い、日常のスタイルに華やかさを添えてくれます♪

遊び心が光るメンズ「バタフライ」

メンズからは、マルチカラーの「バタフライ」プリントをあしらった財布とカードケースが登場。

ライトグレーのカーフレザーをベースに、ホリデーシーズンにぴったりのポップなデザインが魅力です。

二つ折り財布（82,500円／レザー製/H9.6W10.5D1.5cm）、カードケース（63,800円／レザー製/H7.2W7.5D0.5cm）は、ユニセックスで使える軽やかな雰囲気。

ギフトにも自分使いにも取り入れやすいアイテムです。

ギフトに最適♡「FENDI BFF」&チャーム

ギフト需要の高まるシーズンに向け、「FENDI BFF」カードケース（71,500円／レザー製）2型や、チャーム（137,500円・117,700円）もラインナップ。

バッグやポーチに添えるだけで気分が高まり、日常のスタイルにラグジュアリーなムードをプラスしてくれます。

大切な方へのプレゼントにも、自身の開運アイテムとしても迎えたい華やかなシリーズです。

最強開運日に、特別な新作を迎えて

4つの吉日が重なる12月21日は、新しいアイテムを迎えるのに最適な“最強開運日”。

フェンディの2026年春夏プレコレクションから登場したスモールレザーグッズは、どれも日常を輝かせてくれる洗練のデザインです。

ウィメンズ、メンズともに魅力的なラインが揃い、ギフトにも自分へのご褒美にも選びやすいのが嬉しいポイント♡今年の締めくくりに、心ときめく逸品を手にしてみてはいかがでしょうか。