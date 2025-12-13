“ひとり焼肉”を楽しめる焼肉チェーン店としておなじみ「焼肉ライク」が閉店ラッシュに追い込まれている。この秋以降、神保町店（東京）や名古屋伏見店（愛知）、大宮西口店（埼玉）など都市部の店舗が次々と閉店を余儀なくされているのだ。ちなみに今年度の新規出店を調べると、わずか1店舗のみ。現在191店舗を展開しているが、国内店舗数は半分以下の81店舗に留まっている状況だ。同チェーンといえば、美味しい焼肉を気軽に、か