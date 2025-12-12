定例県議会が閉会し、物価高対策としてプレミアム商品券の事業などを盛り込んだ補正予算案が可決されました。 【写真を見る】プレミアム商品券事業を実施27億円を投じて家計支援強化へ、物価高対策盛り込む補正予算案可決第4回定例大分県議会閉会 定例会最終日の12日は追加議案を含め、知事提出の22議案の採決が行われました。今回上程されたおよそ221億円の補正予算案には、物価高対策や災害対策が盛り込