日本維新の会代表で大阪府知事の吉村洋文氏が１１日、Ｘを更新。今国会で議員定数削減法案のみならず、企業・団体献金法案についても「国会では結論を出さないようだ」とし「とんだ茶番劇だよ」と怒りをにじませた。吉村代表は、維新が「センターピン」と訴え続けている議員定数削減法案について、「自維で提出している議員定数削減法案を審議すらしないのは（僕は賛成、反対はあっていい、審議、議論して、結論をだすべきとい