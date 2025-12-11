ファーマフーズが後場急落し、年初来安値を更新している。１１日午後１時３０分ごろ、２６年７月期第１四半期（８～１０月）の連結決算を発表した。売上高が１５７億１２００万円（前年同期比７．６％増）、営業損益が２５億１１００万円の赤字（前年同期は８億８２００万円の黒字）だった。営業損益の赤字転換を嫌気した売りが膨らんでいる。受注が好調な商品へ積極的な広告投資を行ったＢｔｏＣ事業のセグメ