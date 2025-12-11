「第三者委員会の調査が進む中、経営責任の所在にも注目が集まっています」（経済部記者）【画像】ニデック創業者である永守重信氏不適切会計に揺れる、超精密小型モータでシェア世界一のニデック。創業者である永守重信グローバルグループ代表（81）が築いた“永守イズム”に、今、NOが突き付けられている。不適切会計問題に揺れるニデック社©時事通信社社長の言葉の背景にある“永守イズム”冒頭の記者が解説する。「