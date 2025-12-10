バローホールディングスが３日続伸している。午後１時ごろに発表した１１月度の月次営業情報で、主力のスーパーマーケット既存店売上高が前年同月比８．１％増と３３カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。客数が同３．３％増、客単価が同４．６％増とともに伸長した。 出所：MINKABU PRESS