AI開発企業のMistral AIがコーディング特化のAIモデル「Devstral 2」と「Devstral Small 2」をオープンモデルとしてリリースしました。Devstral 2は小型かつ高性能なことを特徴としており、Claude Sonnetと比べて7倍のコスト効率を達成できるとのこと。また、バイブコーディング用のCLIツール「Mistral Vibe CLI」も同時にリリースされています。Introducing: Devstral 2 and Mistral Vibe CLI. | Mistral AIhttps://mistral.ai/ne