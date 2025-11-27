「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２７日正午現在で弁護士ドットコムが「売り予想数上昇」５位となっている。 ２７日の東証グロース市場で、弁護士ＣＯＭは横ばい圏で推移。同社の第２四半期累計（４～９月）の連結純利益は前年同期比９３．５％増の６億５５００万円と好調だった。法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」の運営などを手掛けるプロフェッショナル支援