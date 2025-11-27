北朝鮮・黄海北道に駐屯する朝鮮人民軍第2軍団が、来月1日から本格化する冬季訓練を前に、兵士へ「栄養価の高い食事を提供せよ」という上級指示を受け、急遽対応に追われている。だが、その負担は部隊ではなく軍官（将校）家族に押しつけられ、妻たちの不満が高まっていると北朝鮮内部から証言が寄せられた。冬季訓練は、北朝鮮軍が毎年12月から翌年3〜4月まで実施する長期・高強度の寒冷地訓練で、兵士の戦闘力維持が課題となる。