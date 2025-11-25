ÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖICT¡×¤¬²¿¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?ÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤é¤«¤Ê¤ê¤¹¤´¤¤¡Äµ¤¤Ë¤Ê¤ëÀµ²ò¤Ï¡¦¡¦¡¦¡©Àµ²ò¤Ï¡¦¡¦¡¦Àµ²ò¤Ï¡¢¡ÖInformationand Communication Technology¡×¤Ç¤·¤¿¡ªICT¡ÊInformation and Communication Technology¡Ë¤È¤Ï¡¢¡Ö¾ðÊóÄÌ¿®µ»½Ñ¡×¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤Ç¡¢Ã±¤Ê¤ëIT¡Ê¾ðÊóµ»½Ñ¡Ë¤è¤ê¤â¹­¤¤ÎÎ°è¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ä¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿µ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í¤È¿Í¡¢¿Í¤È¾ðÊó¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë»ÅÁÈ¤ßÁ´ÂÎ¤ò»Ø¤¹¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎ