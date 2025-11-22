SOUNDPEATSは、最大52dB低減のインテリジェントノイズキャンセリング機能を搭載したハイレゾ対応完全ワイヤレスイヤホン「C30」を2025年11月21日に発売します。実売価格は4980円（税込）。 SOUNDPEATS「C30」 11月21日から先行セールも開催される「Amazon ブラックフライデー2025」では、セール価格で販売されるほか、限定プロモーションコードを入力することで同社一部製品が最大32%オフ、「C30」は28％オフで販売されます