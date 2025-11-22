SOUNDPEATSは、最大52dB低減のインテリジェントノイズキャンセリング機能を搭載したハイレゾ対応完全ワイヤレスイヤホン「C30」を2025年11月21日に発売します。実売価格は4980円（税込）。

SOUNDPEATS「C30」

11月21日から先行セールも開催される「Amazon ブラックフライデー2025」では、セール価格で販売されるほか、限定プロモーションコードを入力することで同社一部製品が最大32%オフ、「C30」は28％オフで販売されます。

記事のポイント 5000円以下という価格ながら、適応型ノイズキャンセリングやハイレゾ対応など最新のスペックを備えているのが魅力。Amazonのブラックフライデー2025ではさらに安く購入できるので、気になった方は迷わず買っておきましょう。

本製品は、インテリジェントノイズキャンセリング機能を搭載したハイレゾ対応完全ワイヤレスイヤホン。強力なアクティブノイズキャンセリング（ANC）性能を発揮する最新SoCを採用し、マイナス52dBという圧倒的なノイズ低減を実現しています。

装着後ただちに耳の形状を解析し、最適なノイズ制御パターンを導き出すことにより、一人一人の耳形に応じた理想的な静寂空間を提供します（耳道自動適応モード）。

街中など周囲の状況をAIが検知しノイズ低減レベルを最適化する「屋外モード」など4種のインテリジェントなモードにくわえ、周囲の音をオー ディオ出力に重ねて耳へ届ける「外音取り込み（パススルー）モード」の計5種のモードを用意し、テクノロジーと快適さを両立するスマートリスニングを提案します。

ドライバーには、完全ワイヤレスイヤホンとしては大口径なφ12mmPU複合振動板を採用。振動板表面には高硬度のチタンPVDコーティングを施すことで剛性を高め、ディテールの描写力と高音域の伸びやかさを確保しています。

さらにボイスコイルにCCAW／銅被ふくアルミ線を使用することで、軽量化による応答性向上と解像度向上を図っています。

オーディオコーデックには最大96kHz/24bitという再生能力を備える「LDAC」をサポート。一般社団法人日本オーディオ協会が定めるハイレゾワイヤレス認証も取得しています。

徹底した低消費電力設計により、イヤホン単体では約10時間、充電ケースをあわせると最大約52時間の連続再生が可能（※）。わずか10分の充電で3時間の再生が可能な急速充電にも対応しています。

※：音量60%、通常モード、ANC OFFで測定。

片側3基／計6基搭載の高性能小型マイクとAI通話ノイズリダクション技術により、環境雑音を大幅に低減してクリアな通話が可能です。独自の風切り音低減技術で風ノイズも大幅低減しています。

Bluetoothのマルチポイント接続に対応しており、2台のPC／スマートフォンと同時接続できます。iOS／Android OS対応の専用アプリ「PeatsAudio」では、微細な音質カスタマイズが可能な10バンドカスタムEQ、LDACのオン/オフなどの機能が利用可能。

Amazon向け【限定プロモーションコード】

C30、Clip1 : SP25BFNSJP1

その他5製品 : SP25BFNSJP2

SOUNDPEATS 「C30」 発売日：2025年11月21日 実売価格：4980円（税込）

