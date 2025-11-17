（台北中央社）交通部観光署（観光庁）の統計によると、台湾の今年1月から8月までの出国者数は前年同期比10.7%増の1261万662人だった。目的地別では日本が449万1993人で最多を占めた。目的地別では中国が208万3219人、韓国が121万4328人と続いた。前年同期比の伸び率では香港が34.5%増と最大で、韓国も28.8%増、トルコは20.9%増と大きく伸びた。訪台客数は前年同期比9.8%増の545万6568人に達した。訪台客を居住地別にみ見ると、日