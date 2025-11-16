2025年のホリデーシーズンに向けて、阪急うめだ本店8階「GREEN AGE」では、人気ブランドのクリスマスコフレが登場♡メイクアップからスキンケア、ヘアケア、香りアイテムまで、心ときめく限定コレクションが勢ぞろいしています。自分へのご褒美にも、大切な人へのプレゼントにもぴったりなアイテムが揃う今、今年のクリスマスをより華やかに彩るお気に入りを見つけてみて。 阪急うめだ本店で楽しむ特別なクリス