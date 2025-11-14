大分県豊後大野市で13日夜、住宅を全焼する火事があり、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。この家の住人と連絡が取れておらず、警察が身元の確認を進めています。 【写真を見る】深夜の住宅火災で焼け跡から2人の遺体住人と連絡取れず警察が身元の確認急ぐ大分・豊後大野市 13日午後11時46分、豊後大野市犬飼町で「建物が燃えている」と消防に通報がありました。火は約1時間半後に消し止められましたが、住宅が全焼し