自転車の酒気帯び運転の罰則が強化されて1年が経ち、大分県内では10月までに87人が酒気帯び運転で摘発されました。 2024年11月、改正道路交通法が施行され、自転車の酒気帯び運転などの罰則が強化されました。 県警は13日の定例会見で10月までに県内で自転車の酒気帯び運転で87人を摘発したと発表しました。年代別では50代が25人で最も多く、次いで40代が18人、20代が13人となっています。 同じく罰則が強化された、スマホを使