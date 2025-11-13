モスフードサービスは11月14日から、1000セット限定の「炭焼き 国産鰻重バーガー」をオンラインショップで販売する。2個入りで、価格は6,000円（税込み／別途宅配料）。モス史上最高価格の逸品となる「炭焼き 国産鰻重バーガー」は、19年連続でミシュラン三つ星を獲得し続けている「日本料理 かんだ」が監修。1箱（2個）で1尾分の国産うなぎを使用した、プレミアムな冷凍モスライスバーガーだ。「日本料理 かんだ」のオーナーシェ