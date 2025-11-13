『スター・ウォーズ』ジョージ・ルーカスが共同設立者となるルーカス美術館（Lucas Museum of Narrative Art）が、2026年9月22日、ロサンゼルスのエクスポジション・パークにてオープンすることが発表された。 11エーカー（44,515㎡、ほぼ東京ドームひとつぶん）の敷地に建設されている30万平方フィートの施設には、総面積10万平方フィート（約9,