広末涼子が静岡・掛川市内の新東名高速で起こしたとされる事故 広末が静岡地検浜松支部に書類送検されたことが分かった 事故当時、時速185キロ近い速度で走行していたとみられる