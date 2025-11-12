「日本海の最長航路」に21年ぶりの新造船SHKライングループの新日本海フェリーが舞鶴（京都府舞鶴市）―小樽（北海道小樽市）向けに新造したフェリー「けやき」（1万4300総トン）が2025年11月14日、いよいよデビューします。就航に先立ち、舞鶴港で船内のお披露目が12日に開かれました。【ご、豪華すぎる…】これが新造船「けやき」の全貌です！（写真38枚）現在、三菱重工業下関造船所では2番船の「はまなす」の建造が進めら