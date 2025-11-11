フランスの裁判所は、禁錮5年の有罪判決を受けて収監されていたサルコジ元大統領（70）の仮釈放を認めました。【映像】車を降りるサルコジ元大統領フランスのサルコジ元大統領は10日午後、パリの刑務所から仮釈放され自宅に戻りました。サルコジ氏は2007年の大統領選挙で、当時の側近と共謀してリビアの故カダフィ大佐の独裁政権から選挙資金を不正に受け取ったとして禁錮5年の判決を受け、先月21日から収監されていました。